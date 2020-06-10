В Роспотребнадзоре напомнили об обязательном масочном режиме
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова напомнила, что, несмотря на отмену некоторых ограничений, введённых в условиях пандемии коронавируса в разных регионах, действие масочного режима сохраняется по всей стране.
Как подчеркнула Попова, обязанность носить защитные маски сохраняется во всех субъектах федерации. Она подчеркнула, что в общественных местах надо защищать свои органы дыхания, а также следить за чистотой рук, по возможности, постоянно их мыть, отмечает «Свободная пресса».
Ранее Попова заявила о необходимости сделать выводы из ситуации с CОVID-19, так как новые вспышки инфекций в будущем, по её мнению, неизбежны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru