Мурашко: Сочетание «Спутника V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект

Глава Минздрава напомнил, что ранее сообщалось о завершении исследований по сочетанию вакцин.

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», —подчеркнул Мурашко.

Как отметил министр, непривитые от коронавируса хуже переносят заболевание и могут впоследствии долго испытывать проблемы со здоровьем. В частности, наиболее тяжелые осложнения фиксируют у россиян старшего возраста, а число вакцинированных в этой возрастной группе составляет около 50%.

Мурашко отметил, что из-за болезни, а также вводимых в связи с пандемией ограничительных мер у граждан «наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость». Министр призвал «не затягивать процесс вакцинации», чтобы избежать новых ограничений.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от COVID-19 безопасна, пишет Газета.ру. Ученый подчеркнул, что не было зафиксировано никаких негативных последствий, отмечает «Свободная пресса».

