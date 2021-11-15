Мурашко: Сочетание «Спутника V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект
Комбинация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и вакцины от гриппа при одновременном введении может усиливать эффект препаратов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.
Глава Минздрава напомнил, что ранее сообщалось о завершении исследований по сочетанию вакцин.
«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», —подчеркнул Мурашко.
Как отметил министр, непривитые от коронавируса хуже переносят заболевание и могут впоследствии долго испытывать проблемы со здоровьем. В частности, наиболее тяжелые осложнения фиксируют у россиян старшего возраста, а число вакцинированных в этой возрастной группе составляет около 50%.
Мурашко отметил, что из-за болезни, а также вводимых в связи с пандемией ограничительных мер у граждан «наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость». Министр призвал «не затягивать процесс вакцинации», чтобы избежать новых ограничений.
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от COVID-19 безопасна, пишет Газета.ру. Ученый подчеркнул, что не было зафиксировано никаких негативных последствий, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- Мурашко: Сочетание «Спутника V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект
- В России подготовят меры по сдерживанию цен на масло и сахар
- Певица Манижа выходит замуж
- Названы семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
- Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в НАТО
- Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря
- Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска
- Инфекционист рассказал о сценариях развития коронавируса
- Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России
- В США считают, что Лукашенко отвлек внимание от действий РФ на границе Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru