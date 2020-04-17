Педиатр подтвердил увеличение детской смертности из-за пандемии COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой гибели из-за пандемии коронавируса. Он уточнил, что в результате экономического кризиса многие столкнутся с сокращением доходов и начнут экономить на здоровом питании, что в первую очередь сказывается на детях и беременных женщинах. Ещё одной проблемой глава ООН назвал приостановку вакцинации против кори и полиомиелита в ряде стран.

Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире НСН подтвердил опасения генсека ООН, уточнив, что детям грозит также обострение хронических заболеваний.

«Сегодня и так сотни тысяч детей ежегодно умирают в неблагополучных странах и от голода, и от болезней, потому что медицина там не на должном уровне. Но летальность увеличится однозначно и связано это будет не только с нарушением питания, но ещё и с меньшим охватом вакцинации. Также стоит ожидать обострение хронических заболеваний, вследствие того, что 4 млрд людей сидят на карантине, а это гиподинамия, отсутствие свежего воздуха и последующее снижение иммунитета и обмена веществ», - сказал педиатр.

Евгений Тимаков подтвердил также информацию и о том, что дети легче болеют коронавирусом, но отметил среди них группы риска.

«Дети действительно болеют коронавирусом легче, но до 5 лет инфекция переносится тяжелее, у детей с хроническими заболеваниями также тяжелее и у детей, ведущих нездоровый образ жизни или с большой массой тела», - добавил врач.

Кроме того, он рассказал, как сегодня работает педиатрам в условиях пандемии коронавируса.

«Работа педиатра сейчас стала значительно более интенсивной, потому что если раньше детишек можно было приглашать в поликлинику, и врач основную часть осмотров делал там, то сейчас из-за коронавирусной пандемии приходится большую часть осмотров проводить на дому, что тратит намного больше сил, физических и психологических ресурсов. Кроме того, всегда есть риск заразиться коронавирусом», - сообщил Тимаков.

Ранее стал известен самый необычный симптом коронавируса. Итальянские и испанские медики, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, пришли к выводу, что одним из симптомов новой коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах. Врачи утверждают, что в настоящий момент у каждого пятого зараженного коронавирусной инфекцией итальянца, обнаружен подобный симптом.

