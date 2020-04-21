Доктор Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса

Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 можно считать знаковым событием для борьбы с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор Александр Мясников. Он подчеркнул, что большинство пациентов с COVID-19 будут проходить лечение «не в больницах, а амбулаторно под наблюдением врачей».

«Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — пояснил специалист.

Также Мясников подчеркнул, что пациентам на амбулаторном лечении будут выписываться все необходимые препараты — такой же набор, который дают больным на стационаре, отмечает РИА ФАН. Медики будут вести пациента по телефону и видеосвязи, периодически его навещая. Доктор Мясников уверен, что таком метод достаточно эффективен, поскольку в большинстве случаев коронавирус протекает без видимых симптомов, пишет Газета.ру.