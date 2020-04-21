Доктор Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 можно считать знаковым событием для борьбы с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор Александр Мясников. Он подчеркнул, что большинство пациентов с COVID-19 будут проходить лечение «не в больницах, а амбулаторно под наблюдением врачей».
«Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — пояснил специалист.
Также Мясников подчеркнул, что пациентам на амбулаторном лечении будут выписываться все необходимые препараты — такой же набор, который дают больным на стационаре, отмечает РИА ФАН. Медики будут вести пациента по телефону и видеосвязи, периодически его навещая. Доктор Мясников уверен, что таком метод достаточно эффективен, поскольку в большинстве случаев коронавирус протекает без видимых симптомов, пишет Газета.ру.
Ранее НСН писала, что врач-вирусолог Владимир Зуев из Российской академии естественных наук (РАЕН) назвал бессимптомное течение COVID-19 у большинства пациентов признаком выработки «коллективного иммунитета».
По словам Зуева, вирус всегда на начальных этапах проявляет агрессивность, как любое ОРВИ, однако позже ослабевает, таким образом пытаясь выжить. Врач пояснил, что, создавая «комфортные условия» для зараженного, инфекция пытается спасти себя как вид.
Напомним, по данным столичного оперштаба, у 60% горожан с подтвержденным COVID-19 болезнь протекает без выраженных симптомов.
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