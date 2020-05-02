Эпидемиолог опроверг необходимость в спецконтейнерах для масок и перчаток

«Специальных условий для вывоза использованных масок, перчаток и прочей защитной одежды не требуется. Их не надо утилизировать на отдельных полигонах, специально создавать отдельные контейнеры для перевозки и все прочее, что требуется при утилизации игл шприцов или экспериментальных животных», - пояснил эпидемиолог.

Александр Гинцбург напомнил, что сотрудники коммунальных служб, которые занимаются уборкой и вывозом мусора, а также его переработкой, должны быть одеты в специальные защитные костюмы.

«Хотя я не специалист по охране труда, предполагаю, что дворники, водители и другие сотрудники коммунальных служб должны быть одеты в спецкостюмы, быть в перчатках, специальной обуви, в масках и очках. Дворники тоже не могут голыми руками доставать мусор из корзин и убирать его. Если голыми руками прикасаться к отходам, на которых может быть вирус, конечно, вероятность инфицирования велика», - подчеркнул он.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН напомнил о мерах личной профилактики распространения COVID-19

«Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил собеседник НСН.

