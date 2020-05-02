Эпидемиолог опроверг необходимость в спецконтейнерах для масок и перчаток
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН высказался против создания новой цепочки утилизации «коронавирусных» отходов
Медицинские маски и перчатки в некоторых случаях могут стать источником опасности, предупредил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Он уточнил, что эти средства защиты надо носит не больше трёх часов, а затем утилизировать.
По словам Нагибина, опасность они представляют для сотрудников коммунальных служб, поскольку простые граждане выбрасывают перчатки и маски в мусор. Между тем, не только средства защиты, но и даже фольга от таблеток заражённого человека должны складироваться в отдельный пакет, который необходимо потом забирать для уничтожения. Нагибин выступает за создание ещё одной цепочки вывоза отходов, а также за то, чтобы в городах поставили специальные урны для масок.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН исключил сравнение бытовых средств защиты (СИЗ) от коронавируса с опасными медицинскими, для которых действительно требуется особый порядок вывоза и утилизации.
«Специальных условий для вывоза использованных масок, перчаток и прочей защитной одежды не требуется. Их не надо утилизировать на отдельных полигонах, специально создавать отдельные контейнеры для перевозки и все прочее, что требуется при утилизации игл шприцов или экспериментальных животных», - пояснил эпидемиолог.
Александр Гинцбург напомнил, что сотрудники коммунальных служб, которые занимаются уборкой и вывозом мусора, а также его переработкой, должны быть одеты в специальные защитные костюмы.
«Хотя я не специалист по охране труда, предполагаю, что дворники, водители и другие сотрудники коммунальных служб должны быть одеты в спецкостюмы, быть в перчатках, специальной обуви, в масках и очках. Дворники тоже не могут голыми руками доставать мусор из корзин и убирать его. Если голыми руками прикасаться к отходам, на которых может быть вирус, конечно, вероятность инфицирования велика», - подчеркнул он.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН напомнил о мерах личной профилактики распространения COVID-19
«Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил собеседник НСН.
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