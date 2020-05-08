Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии COVID-19 в России
Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Как пишет РБК, такое мнение высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко. По словам специалиста, в последние дни число выявленных случаев заражения растет только из-за увеличения числа проводимых тестов на COVID-19. Количество же находящихся на стационарном лечении инфицированных стало меньше по сравнению с другими периодами, отмечает Ura.ru.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что избежать взрывного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией удалось благодаря принятым ограничительным мерам.
Кроме того, эксперт выразил надежду на то, что количество ежедневно вылечившихся от COVID-19 превысит число заболевающих уже в конце мая — начале июня, отмечает Газета.ру.
По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, по состоянию на 7 мая, в нашей стране число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 177 160, напоминают Известия.
Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве (6703), Московской (842) и Нижегородской (312) областях. Такие данные приводит сайте стопкоронавирус.рф.
При этом больше всего случаев за всё время эпидемии в России также выявлено в Москве - 92 676. Далее следует Московской области, где свыше 17,6 тысяч инфицированных. На третьем месте расположился Санкт- Петербург – там более 6 тысяч заразившихся COVID-19, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru