Эпидемиолог Минздрава призвал к вакцинации детей от COVID-19

В министерстве здравоохранения России призвали вакцинировать детей от коронавируса. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико считает, что дети являются переносчиками болезни, поэтому должны прививаться наравне с взрослыми. По его словам, расширение возрастных групп при вакцинации неизбежно, передает его слова РИА Новости.

ВОЗ одобрила вакцинацию детей и подростков от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала, что детей и подростков можно прививать от COVID-19. Об этом говорится на сайте организации. В заявлении ВОЗ подчеркивается, что детей и подростков стоит вакцинировать в менее срочном порядке, так как они легче переносят болезнь. Исключение стоит делать в том случае, когда существует риск заражения в тяжелой форме.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил НСН, почему в России не спешат с вакцинацией детей.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Вакцинация
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