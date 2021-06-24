Эпидемиолог Минздрава призвал к вакцинации детей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения признала, что детей и подростков можно прививать от COVID-19. Об этом говорится на сайте организации. В заявлении ВОЗ подчеркивается, что детей и подростков стоит вакцинировать в менее срочном порядке, так как они легче переносят болезнь. Исключение стоит делать в том случае, когда существует риск заражения в тяжелой форме.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил НСН, почему в России не спешат с вакцинацией детей.

