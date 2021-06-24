ВОЗ одобрила вакцинацию детей и подростков от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала, что детей и подростков можно прививать от COVID-19, говорится на сайте организации.

Вирусолог сравнил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей

Так как дети и подростки переносят заболевание в более легкой форме, чем взрослые, «их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», если несовершеннолетние не входят в группу с более высоким риском тяжелого коронавируса.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил, почему в России пока не спешат с вакцинацией детей от коронавируса.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияДетиВОЗ
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