ВОЗ одобрила вакцинацию детей и подростков от коронавируса

Так как дети и подростки переносят заболевание в более легкой форме, чем взрослые, «их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», если несовершеннолетние не входят в группу с более высоким риском тяжелого коронавируса.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил, почему в России пока не спешат с вакцинацией детей от коронавируса.

