ВОЗ одобрила вакцинацию детей и подростков от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала, что детей и подростков можно прививать от COVID-19, говорится на сайте организации.
Так как дети и подростки переносят заболевание в более легкой форме, чем взрослые, «их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», если несовершеннолетние не входят в группу с более высоким риском тяжелого коронавируса.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил, почему в России пока не спешат с вакцинацией детей от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru