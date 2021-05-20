Эпидемиолог: кошка не может заразить человека коронавирусом

Человек не может заразиться коронавирусом от кошки. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во время конференции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика».

Ветеринар опроверг эпидемию COVID-19 среди кошек и собак

Он отметил, что в России за все время пандемии описаны всего два случая заболевания кошек коронавирусом, передает РИА Новости. Горелов подчеркнул, что кошки могут быть опасны лишь для своих сородичей.

«Вирус с животных не может перескочить через межвидовой барьер, что очень важно», - пояснил он.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с НСН рассказал, почему россиянам пока можно не беспокоиться о новой прививке от коронавируса для своих питомцев.

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ФОТО: НСН
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