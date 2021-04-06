«Котам вакцина не нужна!» С прививкой питомцев от COVID-19 посоветовали не спешить

Домашних животных придётся вакцинировать, если люди начнут заражаться от питомцев, которые до этого заразились от человека, предположил бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук Денис Колбасов в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» оценил такую вероятность как достаточно низкую и сослался на рекомендации международных организаций.

«По вакцинации животных от коронавируса нового типа пока никаких решений нет. Считается, что риск заражения низкий, и планов по их вакцинации в других странах нет. На животных необходимо перенести практику, которая сложилась в отношении профилактики и борьбы с коронавирусом человека, когда мировое сообщество выступает единым фронтом. Позиция и мнения в отношении профилактических мер консолидированы и применяются на всем земном шаре одинаковые. Есть организации здравоохранения, которые определяют рекомендации, которым следуют медицинские службы всех стран мира. В отношении животных есть такая международная организация — Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ), фактически это Всемирная организация здоровья животных», — сказал Колбасов.

Специалист добавил, что на данный момент эффективность вакцины от COVID-19 для животных изучена недостаточно.

«Здесь много вопросов, потому что по вакцине данных пока не очень много, она зарегистрирована, а опыта ее практического применения нет. Вопрос по ее эффективности и целесообразности применения остается открытым», — сказал Колбасов.