«Котам вакцина не нужна!» С прививкой питомцев от COVID-19 посоветовали не спешить
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии рассказал, почему россиянам пока можно не беспокоиться о новой прививке для своих питомцев.
Домашних животных придётся вакцинировать, если люди начнут заражаться от питомцев, которые до этого заразились от человека, предположил бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук Денис Колбасов в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» оценил такую вероятность как достаточно низкую и сослался на рекомендации международных организаций.
«По вакцинации животных от коронавируса нового типа пока никаких решений нет. Считается, что риск заражения низкий, и планов по их вакцинации в других странах нет. На животных необходимо перенести практику, которая сложилась в отношении профилактики и борьбы с коронавирусом человека, когда мировое сообщество выступает единым фронтом. Позиция и мнения в отношении профилактических мер консолидированы и применяются на всем земном шаре одинаковые. Есть организации здравоохранения, которые определяют рекомендации, которым следуют медицинские службы всех стран мира. В отношении животных есть такая международная организация — Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ), фактически это Всемирная организация здоровья животных», — сказал Колбасов.
Специалист добавил, что на данный момент эффективность вакцины от COVID-19 для животных изучена недостаточно.
«Здесь много вопросов, потому что по вакцине данных пока не очень много, она зарегистрирована, а опыта ее практического применения нет. Вопрос по ее эффективности и целесообразности применения остается открытым», — сказал Колбасов.
При этом в случае с заражениями сельскохозяйственных животных, вероятно, будет рассматриваться и менее гуманный подход, констатировал Колбасов.
«В отношении сельскохозяйственных животных все намного проще, чем с человеком, так как есть другие меры по контролю заболевания, которые предусматривают не только вакцинацию. Это убой. Посмотрите публикации про африканской чуме свиней: там есть карантинные меры, которые реализуются в отношении сельскохозяйственных животных, но они не предусматривают вакцинацию. Это в соответствии с требованиями международного сообщества», — отметил микробиолог.
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее опроверг предположение директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о риске эпидемии коронавируса среди животных.
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