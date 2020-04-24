Онищенко: Солнечная погода нам здорово поможет от коронавируса
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН поддержал выводы американцев о гибельности солнечного света для вируса.
Солнечный свет способен уничтожить коронавирус. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан. По его словам, уничтожают вирус также температура, и влажность. Так, при температуре 21⁰−24⁰С и 20-процентной влажности вирус погибнет через 18 часов. Если влажность возрастёт до 80%, то вирус начнёт гибнуть через шесть часов, а если к этому добавить воздействие прямых солнечных лучей, на это потребуется всего две минуты.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал выводы американцев.
«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус. А детализация по влажности – это, как я понимаю, данные экспериментов. Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, он бы нам здорово помогла», - заметил собеседник НСН.
Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН высказался за смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России. По его мнению, это не приведет к дальнейшему распространению инфекции.
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