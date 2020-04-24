Онищенко: Солнечная погода нам здорово поможет от коронавируса

Солнечный свет способен уничтожить коронавирус. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан. По его словам, уничтожают вирус также температура, и влажность. Так, при температуре 21⁰−24⁰С и 20-процентной влажности вирус погибнет через 18 часов. Если влажность возрастёт до 80%, то вирус начнёт гибнуть через шесть часов, а если к этому добавить воздействие прямых солнечных лучей, на это потребуется всего две минуты.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал выводы американцев.