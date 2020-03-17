Китай восстанавливает доставку посылок в Россию. Стоит ли опасаться?

В пресс-службе «AliExpress Россия» заявили о переходе на обычный режим работы. Так порядка 95% поставщиков уже восстановили штатное расписание доставок посылок в РФ, а задержанные ранее товары будут направлены в течение 10 дней. В компании выразили надежду, что задержек, которые заказчики наблюдали в феврале и марте, больше не последует.

По состоянию на 17 марта в мире зафиксировано более 167 тыс заболевших короновирусом COVID-19. За последние сутки было подтверждено более 13,9 тыс случаев заражения, сообщила в своем отчете Всемирная организация здравоохранения. При этом почти все новые случаи заражения зафиксированы за пределами Китая, откуда в конце 2019 года начал распространяться вирус.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин еще в январе в беседе с НСН заявлял, что посылки из Китая не несут рисков заразиться коронавирусом.

«При получении посылки не происходит заражение. Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте», - сказал эпидемиолог.

Он также отметил, что «с продуктами питания ситуация посложнее. Смотря, какие продукты. Но в принципе не должно быть [заражения]».