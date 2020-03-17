Китай восстанавливает доставку посылок в Россию. Стоит ли опасаться?
Страны одеваются в «железные занавесы», закрывая границы в борьбе с распространением коронавируса, а россияне готовятся к получению китайских посылок.
В пресс-службе «AliExpress Россия» заявили о переходе на обычный режим работы. Так порядка 95% поставщиков уже восстановили штатное расписание доставок посылок в РФ, а задержанные ранее товары будут направлены в течение 10 дней. В компании выразили надежду, что задержек, которые заказчики наблюдали в феврале и марте, больше не последует.
По состоянию на 17 марта в мире зафиксировано более 167 тыс заболевших короновирусом COVID-19. За последние сутки было подтверждено более 13,9 тыс случаев заражения, сообщила в своем отчете Всемирная организация здравоохранения. При этом почти все новые случаи заражения зафиксированы за пределами Китая, откуда в конце 2019 года начал распространяться вирус.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин еще в январе в беседе с НСН заявлял, что посылки из Китая не несут рисков заразиться коронавирусом.
«При получении посылки не происходит заражение. Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте», - сказал эпидемиолог.
Он также отметил, что «с продуктами питания ситуация посложнее. Смотря, какие продукты. Но в принципе не должно быть [заражения]».
Главный детский инфекционист Московской области, руководитель Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний областного Детского клинического многопрофильного центра Елена Мескина в самом начале развития пандемии коронавируса в мире отмечала, что нельзя исключать вероятность того, что вирус может передаться контактным путем через вещи. Однако риск заразиться коронавирусом, делая покупки, к примеру, на AliExpress, всё же невысок.
В самой компании «AliExpress Россия» также выступали с заявлением, что никаких доказательств возможных рисков заболеть коронавирусом через посылки нет. Также там подчеркивали, что внимательно следят за развитием ситуации и находятся в контакте с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами двух стран.
Говоря об экономической стороне вопроса член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в пресс-центре НСН заявил, что российская доля в китайской внешней торговле равняется «статистической погрешности».
«Это не какие-то астрономические суммы для Китая, для них это вообще даже не десятая доля процента от ВВП, поэтому переоценивать нас не стоит», - сказал Жуковский.
Тем временем, страны Шенгенской зоны и ЕС закрывают границы для иностранцев. Ограничения введены на 30 дней. Границы закрыла и Канада. Россия также ввела ограничения на транспортное сообщение с рядом государств.
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