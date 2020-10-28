Чем лечиться от гриппа и COVID-19? Вирусологи против блогеров
Специалисты объяснили в эфире НСН, что нужно делать, если человек уже заразился коронавирусом или гриппом.
Осенью к пандемии коронавируса в России присоединилась сезонная эпидемия гриппа. Врачи предупреждают, что если одновременно заболеть COVID-19 и гриппом, то повышается вероятность летального исхода. На этом фоне власти запустили масштабную кампанию по прививкам от гриппа, на подходе первые вакцины от COVID-19, однако если человек уже заразился вирусами, то его необходимо лечить.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что грипп крайне негативно влияет на тяжесть течения заболевания коронавирусом. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.
Поэтому сейчас в России активно тестируются не только новые вакцины от коронавируса, но и дополнительно исследуются уже существующие препараты, которые раньше применяли от гриппа.
Так, инфекционист Николай Малышев в эфире НСН рассказал о существующих противовирусных препаратах и оценил их эффективность в случае заражения COVID-19.
«Таких препаратов, на самом деле, немало. Например, «Кагоцел» эффективен и для профилактики, и для лечения гриппа. Препарат повышает уровень интерферона в организме, который является антивирусным средством. Эффект достигается уже через четыре часа, в течение суток – максимум. Лекарство значительно сокращает сроки течения респираторного вирусного заболевания. Сейчас изучается его действие при коронавирусе», - рассказал врач-специалист.
Однако у любого лекарства существуют как сторонники, так и противники. Например, в конце прошлого года блогеры запустили интернет-петицию с требованием запретить применение «Кагоцела» в России.
В свою очередь, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал в эфире НСН, откуда взялись сообщения о вреде того или иного лекарства.
«Это черный пиар в отношении вполне достойного препарата. В молекуле «Кагоцела» нет чистого, свободного госсипола, которым так активно пугают население. Содержащиеся в препарате компоненты никак не влияют на здоровье мужчин», – объяснил профессор.
Он также рассказал об испытании лекарств на безопасность. «Производитель провел массу доклинических и клинических испытаний, ведь в России нельзя выпустить на рынок препарат, который не прошел соответствующую проверку», – рассказал доктор медицинских наук.
Никифоров убежден, что регулярные вбросы и сообщения о вреде того или иного препарата – это борьба между производителями. «Таким образом конкуренты пытаются убрать препарат с рынка в период гриппа и ОРВИ. Тот же «Кагоцел» многие годы используется и считается вполне достойным препаратом», – отметил профессор, и напомнил, что ранее НИИ Минобороны России провел лабораторное исследование препарата, показавшее эффективность этого лекарства в подавлении коронавируса.
Исследования по изучению эффективности вакцин и препаратов на коронавирус COVID-19 тем более актуальны, так как в России за минувшие сутки зафиксирован рекорд смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320, это новый суточный рекорд. В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.
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