Чем лечиться от гриппа и COVID-19? Вирусологи против блогеров

Так, инфекционист Николай Малышев в эфире НСН рассказал о существующих противовирусных препаратах и оценил их эффективность в случае заражения COVID-19.

«Таких препаратов, на самом деле, немало. Например, «Кагоцел» эффективен и для профилактики, и для лечения гриппа. Препарат повышает уровень интерферона в организме, который является антивирусным средством. Эффект достигается уже через четыре часа, в течение суток – максимум. Лекарство значительно сокращает сроки течения респираторного вирусного заболевания. Сейчас изучается его действие при коронавирусе», - рассказал врач-специалист.

Однако у любого лекарства существуют как сторонники, так и противники. Например, в конце прошлого года блогеры запустили интернет-петицию с требованием запретить применение «Кагоцела» в России.

В свою очередь, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал в эфире НСН, откуда взялись сообщения о вреде того или иного лекарства.

«Это черный пиар в отношении вполне достойного препарата. В молекуле «Кагоцела» нет чистого, свободного госсипола, которым так активно пугают население. Содержащиеся в препарате компоненты никак не влияют на здоровье мужчин», – объяснил профессор.

Он также рассказал об испытании лекарств на безопасность. «Производитель провел массу доклинических и клинических испытаний, ведь в России нельзя выпустить на рынок препарат, который не прошел соответствующую проверку», – рассказал доктор медицинских наук.

Никифоров убежден, что регулярные вбросы и сообщения о вреде того или иного препарата – это борьба между производителями. «Таким образом конкуренты пытаются убрать препарат с рынка в период гриппа и ОРВИ. Тот же «Кагоцел» многие годы используется и считается вполне достойным препаратом», – отметил профессор, и напомнил, что ранее НИИ Минобороны России провел лабораторное исследование препарата, показавшее эффективность этого лекарства в подавлении коронавируса.

Исследования по изучению эффективности вакцин и препаратов на коронавирус COVID-19 тем более актуальны, так как в России за минувшие сутки зафиксирован рекорд смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320, это новый суточный рекорд. В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.



