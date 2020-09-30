Стало известно, как грипп влияет на коронавирус

Грипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что коронавирус и грипп – два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.

«В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченности. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже», — цитируют «Известия» специалиста.