Стало известно, как грипп влияет на коронавирус
Грипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она отметила, что коронавирус и грипп – два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.
«В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченности. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже», — цитируют «Известия» специалиста.
Баранова заявила, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который «был изначально».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.
Она подчеркнула, что в планах властей привить до 60% россиян. Также Анна Попова отметила, что в больницы страны поставляют 4 вида отечественной вакцины от гриппа.
В этом году в стране на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 будут циркулировать три штамма гриппа. Российские медики пока не готовы прогнозировать, чем чревато одновременное заражение этими инфекциями, но в отсутствие доступа к вакцине от коронавируса призывают обезопасить себя прививкой от гриппа, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru