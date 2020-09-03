Стимуляторы иммунитета помогут пережить осенние простуды

Четыре новых штамма гриппа типов А и В ожидают в России этой осенью, сообщает Минздрав. При этом сезонные грипп и ОРВИ пройдут на фоне пандемии коронавируса.

О возможности наложения второй волны заболевания COVID-19 на сезонные простудные заболевания еще в мае говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, нужно быть готовым к разным вариантам. Однако, по ее мнению, в случае соблюдения правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке не будет. Осталось эти правила безопасности только соблюсти.

При этом, как будет протекать заболевание при одновременном заражении коронавирусом и другим респираторным вирусом и каковы будут его последствия, врачи пока не знают. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН не исключил такой вероятности этой осенью. По его словам, вторую волну коронавируса нужно ждать в России в октябре-ноябре.

Новая эпидемиологическая реальность заставляет Минздрав спешить с вакцинацией от гриппа. В этом году она стартует раньше обычного. В ведомстве отмечают, что вакцинация от гриппа станет ключевым фактором снижения осложненных форм течения COVID-19.

Несомненно, масштабная программа вакцинации – главный инструмент сдерживания эпидемий гриппа в России за последние годы. Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что вакцинация существенно снижает риск заболеть гриппом, но не исключает его. Более того, если от гриппа можно привиться, то от сезонных респираторных вирусов вакцин нет. Защитить может только крепкий иммунитет. А с ним этой осенью могут возникнуть проблемы.

Значительная доля россиян провела эти весну и лето в самоизоляции и лишилась традиционного отдыха на море. С сентября же дети отправились в школы, студенты – на учебу, а взрослые – на работу, фактически подвергнув иммунную систему шоку.

Поддержать ее можно сбалансированным питанием, полноценным сном и прогулками на свежем воздухе, а дополнительные силы иммунитету придадут специальные препараты – индукторы интерферонов (ИИ). Они помогают организму побеждать вирусные инфекции еще до начала заболевания.

Директор НИЦ им. Гамалеи академик Александр Гинцбург рассказал, что одной из самых ранних реакций врожденного иммунитета считается индукция и синтез эндогенных интерферонов. По его словам, доказано, что течение и исход вирусных инфекций во многом зависит от способности систем запуска синтеза интерферонов организма быстро и адекватно реагировать на внедрение возбудителя. Другими словами, первое, что организм начинает делать при попадании в него вируса – это вырабатывать интерфероны – специальные белки, которые блокируют размножение вируса.

Этот заложенный механизм борьбы – самое совершенное и универсальное средство для лечения вирусных заболеваний. А индукторы интерферонов стимулируют их выработку в организме и помогают длительное время поддерживать оптимальный баланс, если иммунитет ослаблен или активно атакуется различными вирусами, например, в сезон простуд. Это эффективные, безопасные и проверенные временем лекарственные средства.

Недаром такие препараты, как, например, Кагоцел, входят в различные клинические рекомендации Минздрава по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Применение индукторов интерферонов даже включено в рекомендации Минздрава. Ведь лекарство от COVID-19 до сих пор не найдено, а индукторы по аналогии с сезонными ОРВИ могут помочь иммунитету справиться самостоятельно в случае легкого течения болезни. Более того, сейчас такие лекарства тестируются на противовирусную активность в отношении штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус. В частности, Кагоцел недавно успешно прошел такое лабораторное исследование. Оно показало, что препарат эффективно подавляет размножение пандемического коронавируса.

Так что встретить сезон простуд стоит во всеоружии. Комбинация из вакцинации от гриппа и ответственного подхода к поддержке иммунитета сильно увеличивает шансы провести эти осень и зиму без болезней. Ну и от масок, перчаток и антисептиков отказываться пока рано. Они не только от коронавируса защищают.

