Деньги небольшие. Аналитик не считает претензии к «Биотэку» переделом рынка

Кроме того, все подразделение по госзакупкам в «Биотэке» держится на усилиях самого Шпигеля. В случае захвата компании, «наследование» всех государственных контрактов никак не гарантировано.

«Биотэк — хорошая структура, с хорошими связями, но многие связи держались именно на Борисе Шпигеле. Если решили такой рейдерский захват сделать и «Биотэк» отойдет кому-то, то не факт, что эти деньги перейдут по госконтрактам тому, кто будет владеть «Биотэком». Это конкурс, тендеры, связи… Розничное подразделение интереса вызвать не может, так же как производственное, а чтобы захватить такую долю на госсегменте — это надо очень и очень сильно постараться», — заявил аналитик, добавив, что от ухода «Биотэка» с рынка госзакупок выиграет сразу несколько фармкомпаний. Однако такой консолидации среди компаний, которые могли бы «раздербанить» долю «Биотэка» между собой, попросту нет.

«У них такого общего интереса, что давайте мы кого-то вместе «зажмем»», — уверен Шуляк.

Мало того, собеседник полагает, что фармкомпании, занимающимися госзакупками, всегда стараются избежать шумихи на рынке.

«Шумиха вокруг «Биотэка» отрицательно скажется на бизнесе всех компаний. Госзакупки любят тишину, не любят привлечения излишнего внимания со стороны прессы и силовых структур. А здесь складывается образ фармсообщества, что это люди, которые втридорога продают лекарственные препараты за взятки. Никому это невыгодно. Если бы захотели задавить Шпигеля — сделали бы это другими способами», — уверен гендиректор DSM Group.

В понедельник губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявлено официальное обвинение во взяточничестве, Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая, сообщила пресс-служба СК РФ. Кроме чиновника по нескольким статьям УК РФ, связанным со взяточничеством, обвиняются ещё пять человек, в том числе глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

