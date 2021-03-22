Деньги небольшие. Аналитик не считает претензии к «Биотэку» переделом рынка
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group не подтвердил НСН, что арест пензенского губернатора затеян ради захвата ГК «Биотек», третьей в России по госзакупкам.
Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению во взятке в 31 млн рублей от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, не связано с переделом фармацевтического рынка в России. Такое мнение высказал фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк телеграм-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил в беседе с НСН, что Белозерцев в деле о взятке — фигура второго плана, а основной удар был направлен на главу ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. По мнению Минченко, его задержание является началом передела фармрынка в России.
«Идея о том, что это передел рынка, витает в воздухе. Многие придерживаются этой версии, но я бы с ней не согласился. 5,6 % — это доля «Биотэка» на рынке госзакупок (третье место среди фармкомпаний в РФ — НСН), она хорошая, но не большая. Денег там мало. Достаточно сказать, что весь фармацевтический рынок России равен обороту только одного розничного ретейлера, такого как Х5 Retail Group. Ради вот этих небольших денег «Биотэка» подставлять губернатора, которого назначают и согласуют в высших эшелонах власти, ради Бориса Шпигеля (при всем моем уважении к нему) вряд ли будут. Возможно, это двойной удар», — считает Шуляк.
Кроме того, все подразделение по госзакупкам в «Биотэке» держится на усилиях самого Шпигеля. В случае захвата компании, «наследование» всех государственных контрактов никак не гарантировано.
«Биотэк — хорошая структура, с хорошими связями, но многие связи держались именно на Борисе Шпигеле. Если решили такой рейдерский захват сделать и «Биотэк» отойдет кому-то, то не факт, что эти деньги перейдут по госконтрактам тому, кто будет владеть «Биотэком». Это конкурс, тендеры, связи… Розничное подразделение интереса вызвать не может, так же как производственное, а чтобы захватить такую долю на госсегменте — это надо очень и очень сильно постараться», — заявил аналитик, добавив, что от ухода «Биотэка» с рынка госзакупок выиграет сразу несколько фармкомпаний. Однако такой консолидации среди компаний, которые могли бы «раздербанить» долю «Биотэка» между собой, попросту нет.
«У них такого общего интереса, что давайте мы кого-то вместе «зажмем»», — уверен Шуляк.
Мало того, собеседник полагает, что фармкомпании, занимающимися госзакупками, всегда стараются избежать шумихи на рынке.
«Шумиха вокруг «Биотэка» отрицательно скажется на бизнесе всех компаний. Госзакупки любят тишину, не любят привлечения излишнего внимания со стороны прессы и силовых структур. А здесь складывается образ фармсообщества, что это люди, которые втридорога продают лекарственные препараты за взятки. Никому это невыгодно. Если бы захотели задавить Шпигеля — сделали бы это другими способами», — уверен гендиректор DSM Group.
В понедельник губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявлено официальное обвинение во взяточничестве, Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая, сообщила пресс-служба СК РФ. Кроме чиновника по нескольким статьям УК РФ, связанным со взяточничеством, обвиняются ещё пять человек, в том числе глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области
- Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам лишения свободы
- СМИ: Генпрокуратура РФ сменит Минюст в структуре представителей в ЕСПЧ
- Правительство РФ планирует продлить на два месяца соглашения о ценах на сахар
- Мурашко: более 30 миллионов россиян получают вакцину от COVID-19 к лету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru