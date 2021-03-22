Чужой среди своих. Арест Белозерцева сулит проблемы губернаторам

Задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции может оказаться не последним в губернаторском корпусе в этом году, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«С учётом того, что, с одной стороны, ресурсная база сужается, с другой – борьба с коррупцией продолжается, возможно, кто-то из губернаторов может попасть под раздачу уже после пензенского. Я этого не исключаю. Дело в том, что у многих губернаторов жены и дети занимаются бизнесом. Предполагаю, что Пензенская область – не единственная, где процветала коррупция. Но кто-то сидит в местах не столь отдалённых, а кто-то сидит в кресле губернатора. Делаем выводы», - отметил эксперт.

Уже сейчас есть губернаторы, которые находятся в зоне риска и могут уйти. При этом часто бывает так, что ушедшего губернатора проблемы могут настигнуть уже после, когда начинается ревизия сделанного, напомнил Калачев. К тому же, борьба с коррупцией в России - это ещё и инструмент межклановой борьбы, в которой за того же Белозерцева было некому заступиться, объяснил глава «Политической экспертной группы».