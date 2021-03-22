Чужой среди своих. Арест Белозерцева сулит проблемы губернаторам
Борьба с коррупцией в России превратилась в инструмент межклановой борьбы, в которой у пензенского губернатора не нашлось покровителей, объяснил «Радиоточке НСН» глава «Политической экспертной группы».
Задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции может оказаться не последним в губернаторском корпусе в этом году, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«С учётом того, что, с одной стороны, ресурсная база сужается, с другой – борьба с коррупцией продолжается, возможно, кто-то из губернаторов может попасть под раздачу уже после пензенского. Я этого не исключаю. Дело в том, что у многих губернаторов жены и дети занимаются бизнесом. Предполагаю, что Пензенская область – не единственная, где процветала коррупция. Но кто-то сидит в местах не столь отдалённых, а кто-то сидит в кресле губернатора. Делаем выводы», - отметил эксперт.
Уже сейчас есть губернаторы, которые находятся в зоне риска и могут уйти. При этом часто бывает так, что ушедшего губернатора проблемы могут настигнуть уже после, когда начинается ревизия сделанного, напомнил Калачев. К тому же, борьба с коррупцией в России - это ещё и инструмент межклановой борьбы, в которой за того же Белозерцева было некому заступиться, объяснил глава «Политической экспертной группы».
«А вот здесь ни за что поручиться нельзя, потому что в деле пензенского губернатора не линейная логика. Я ещё вчера одним из первых сказал, что дело, может быть, не только в Пензе, но и в судьбе компании "Биотек", которая является весьма серьёзным предприятием. Кстати, то, что эта история заготовленная, подтверждает тот факт, что уже вчера в Пензе был сенатор от Пензенской области, бывший заместитель полпреда (Олег Мельниченко – прим. НСН). Его прочат во врио губернатора. Отмечу, борьба с коррупцией, безусловно, ведётся. Но она – это ещё и инструмент решения других проблем: внутриэлитных отношений, межклановой борьбы, аппаратных разборок и так далее. За пензенского губернатора вступаться было некому, в том числе, наверное, и потому, что для внутриполитического блока президента он – человек чужой. Насколько я знаю, далеко не все в администрации президента были в восторге от того, что пензенский губернатор пошел на второй срок. Были там другие мысли и планы, другие кандидатуры», - подчеркнул Калачев.
По мнению политолога, задержание Белозерцева неминуемо ударит по имиджу «Единой России», членом которой является чиновник.
«Белозерцев был секретарем политсовета "Единой России". Он был председателем областной думы. Белозерцев прошел большой путь от главы города в губернаторы. И успехи партии "Единая Россия" в пензенской области во многом обеспечились им. Поэтому, конечно же, и в пензенской области партия понесёт имиджевый ущерб, и в стране в целом. У нас подавляющее большинство губернаторов связаны с "Единой Россией", и если кого-то задерживают, то это наносит ущерб партии», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН»
Уже известно, что «Единая Россия» в ближайшее время приостановит членство задержанного за взятки губернатора Пензенской области. Вопрос об исключении будет зависеть от решения суда. С таким заявлением выступил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
Напомним, Белозерцева задержали утром 21 марта по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за оказываемую помощь глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал Ивану Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Также, как пишет РБК со ссылкой на СК, Шпигель в качестве взятки передал губернатору 20 млн рублей.
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. Он вину не признал. Задержан и Борис Шпигель, сообщали СМИ.
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