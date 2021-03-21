Охота на Шпигеля. За арестом пензенского губернатора последует передел фармрынка
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН назвал главную цель задержания пензенского губернатора Ивана Белозерцева.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки более 31 млн рублей. По информации следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова, бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей за предоставление группе компаний «Биотэк», которая принадлежала Шпигелю, конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарственных препаратов для больниц Пензенской области.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН", что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в деле о взятке – фигура второго плана. Основной удар был направлен на главу ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля.
«Я думаю, что эта история больше про Шпигеля, чем Белозерцева. Потому что у Белозерцева в начале прошлого года были достаточно серьезные проблемы, но он их все решил, получил «добро» на то, чтобы пойти на следующий губернаторский срок и избрался с хорошим результатом. Поэтому, основной фигурой был Шпигель, а Белозерцев вторичен в этой истории», - заявил политолог.
Группа компаний «Биотэк», главой которой является Борис Шпигель является одним из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19, в том числе таких препаратов как «Авифавир» и «Арепливир». Также, Шпигель известен тем, что продюсировал певца Николая Баскова, который был женат на его дочери, возглавлял Всемирный конгресс русскоязычного еврейства. Был членом Совета Федерации от Пензенской области, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
По мнению Минченко, задержание Бориса Шпигеля является началом передела фармрынка в России.
«У нас бизнес сильно персонифицирован. Поэтому, когда выбивается ведущий акционер, это неизбежно создаст проблемы и команде», - заявил собеседник НСН.
После задержания главы региона политическая ситуация в Пензенской области будет напряженной с учетом сентябрьских выборов в Госдуму. Особенно – для «Единой России», считает эксперт.
«Это задержание губернатора-единоросса создаст определенные проблемы «Единой России». Губернатор-единоросс будет, скорее всего, отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Соответственно, врио губернатора будет теперь сложно идти на выборы от ЕР. Не исключаю, что регион теперь могут отдать кандидату от другой партии, и это сгладит ситуацию», - полагает Минченко.
Он также поддержал прогноз о том, что у сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко появились хорошие шансы стать новым губернатором региона.
«Мельниченко, конечно, может стать губернатором. Он был основным протагонистом Белозерцева в последнее время в отношениях с элитой и основным конкурентом внутри партии власти. И не надо забывать хорошие отношения Мельниченко с правоохранительными органами в связи с его бэкграундом», - отметил эксперт.
Напомним, в период 2001 – 2004 годов Мельниченко занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами, в последующие годы контактировал с силовыми структурами, работая в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а также на руководящих постах в правительстве региона.
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