Охота на Шпигеля. За арестом пензенского губернатора последует передел фармрынка

Он также поддержал прогноз о том, что у сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко появились хорошие шансы стать новым губернатором региона.

«Мельниченко, конечно, может стать губернатором. Он был основным протагонистом Белозерцева в последнее время в отношениях с элитой и основным конкурентом внутри партии власти. И не надо забывать хорошие отношения Мельниченко с правоохранительными органами в связи с его бэкграундом», - отметил эксперт.

Напомним, в период 2001 – 2004 годов Мельниченко занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами, в последующие годы контактировал с силовыми структурами, работая в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а также на руководящих постах в правительстве региона.

