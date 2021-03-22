Обвиняемого во взяточничестве губернатора Пензенской области арестовали до 20 мая

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявлено официальное обвинение во взяточничестве, Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая, сообщает РИА Новости.

Кроме чиновника по нескольким статьям УК РФ, связанным со взяточничеством, обвиняются ещё пять человек, в том числе глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцеву, в виде денег и иных ценностей, «занесли» более 31 миллиона рублей, сообщает RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации и не исключил, что Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.

