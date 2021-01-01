Удаленка не для всех. Аналитики перечислили самые популярные вакансии

«Удаленка никуда не денется, на нее будет переходить еще больше сотрудников. Многие компании научились работать в таком режиме, сотрудникам это всё больше нравится. Если сначала в офис не хотели возвращаться лишь 10% сотрудников, то теперь их стало 40%, и цифра будет расти. На рынке труда появится расслоение на компании, которые работают в основном с удаленщиками, и компании, которые работают по-старому», - отметил он.



В свою очередь, руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова в эфире НСН отметила, что удаленка негативно сказалась на работе каждой второй компании с численностью до 100 сотрудников. При этом у большинства компаний нет четкого понимания, когда возвращать сотрудников на рабочие места.

«Каждая пятая компания не планирует возвращать сотрудников с удаленного формата работы вовсе. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, ещё 4% ориентируются на май-июнь 2021 года», - рассказала Игнатова.



Между тем, глава сервиса SuperJob Сергей Захаров обратил внимание, что удаленный режим работы дал возможности для развития регионов, откуда ранее специалисты уезжали в большие города.

«После введения локдауна люди из крупных городов вернулись к себе в регионы. Они поняли, что могут жить у себя и продолжать получать московские зарплаты за удаленную работу. Никто такого не ожидал, тенденция была другой. Пандемия изменила положение дел не только в России, но и по всему миру. Это новый шанс для развития территорий», - считает эксперт.



Он также назвал профессии, на которые в 2021 году будет наибольший спрос.



«Это традиционно специалисты в IT-области. Поначалу они вздрогнули, не зная, будут ли у них заказы, но ситуация быстро решилась в их пользу. Спрос на таких специалистов стал еще выше, поскольку, если ты не в онлайне, то у тебя нет работы. Дико востребованными оказались даже системные администраторы, которые не считаются программистами и никогда не получали высоких зарплат. Это случилось из-за того, что всем компаниям нужно было организовать удаленную работу», - отметил Захаров.



По его словам, работодатели стали больше ценить врачей и курьеров.



«У врачей повысились зарплаты. Многим людям удалось вернуться в профессию, пусть и не на радостной ноте. Власти вложили в медицину большое количество денег, и будут продолжать это делать в 2021 году. Можно сказать, что для медицины настал золотой век. Кроме того, многим стали требоваться услуги курьеров, но вряд ли это профессия, это скорее жизненные обстоятельства. Он продолжит расти какое-то время, но года через три курьеров начнут менять на беспилотных доставщиков. Думаю, до повсеместного применения этой технологии осталось совсем недолго», - заключил он.

