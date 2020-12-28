Названы профессии с потенциально низким спросом в ближайшие 10 лет
Менеджеры по кадровому делопроизводству, бухгалтеры и водители-дальнобойщики в ближайшие 10 лет могут столкнутся с нехваткой рабочих мест. Об этом в беседе с RT рассказал глава сервиса SuperJob Алексей Захаров.
Он отметил, что с развитием внедрением цифровых технологий в фискальные органы профессия бухгалтера становится все менее востребованной. Эксперт добавил, что большинство компаний будут заказывать бухгалтерские услуги через аутсорс, а не нанимать отдельного специалиста к себе в штат.
Захаров считает, что такая же ситуация ждет менеджеров по кадровому делопроизводству, так как все больше документации переходит в электронный вид.
Кроме того, из-за развития беспилотных технологий потеряют свою популярность профессии водителя такси иядальнобойщика, так как беспилотный транспорт станет «гораздо дешевле и безопаснее», – заключил эксперт.
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