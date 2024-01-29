Фармацевты перечислили причины ухода из аптек дешевых лекарств
За исчезновение дешевых лекарств из аптек ответственны производители и дистрибьютеры, сказала НСН Виктория Преснякова.
Уход с аптечного рынка дешевых лекарств объясняется изменением упаковки, замещением более дорогостоящими препаратами и нерентабельностью производства недорогих препаратов. Об этом НСН заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. Так, за год количество торговых позиций упало на 11%. Примечательно, что наибольшее падение за год (24% — с 5,7 тысячи до 4,6 тысячи) продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей. Преснякова объяснила, с чем связана такая тенденция.
«Во-первых, потребитель однозначно выбирает современные препараты, а значит, более дорогие. На рынок приходят и обновленные препараты (например, были таблетки, а теперь капсулы). Во-вторых, меняется и растет упаковка, ведь выгоднее производить и покупать большее количество таблеток. Также сегодня почти все препараты выпускаются во вторичной упаковке, на них наносится обязательный DataMatrix код, что увеличивает их себестоимость. В-третьих, даже жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цена на которые регулируется государством, но была зарегистрирована, например, десять лет назад, выпускать уже нерентабельно: растут цены на производство, тарифы на ЖКХ, на оплату труда, на субстанции, на логистику и так далее. В этом случае производство останавливают. Эта проблема давно обсуждалась на государственном уровне, но нужные меры так и не были приняты», — сказала Преснякова.
Собеседница НСН добавила, что к росту цен на лекарства ведут и мировые экономические процессы, а тенденция исчезновения дешевых препаратов сохранится и впредь.
«Российская фармпромышленность закупает субстанции и интермедиаты за рубежом, да и оборудование на заводах импортное. Все это влияет на себестоимость выпускаемой продукции. Вопрос цены на препараты — это прежде всего вопрос к производителям и дистрибьютерам, но никак не к аптекам. В последние три года, согласно данным DSM Group, аптечная наценка постоянно снижается, особенно в регионах. Тем не менее, тенденция сокращения дешевого лекарственного ассортимента продолжится в ближайшем будущем», — подытожила она.
Ранее Преснякова посетовала на снижение рентабельности аптечного бизнеса и закрытие небольшие аптек в регионах.
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