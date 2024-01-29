Фармацевты перечислили причины ухода из аптек дешевых лекарств

Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. Так, за год количество торговых позиций упало на 11%. Примечательно, что наибольшее падение за год (24% — с 5,7 тысячи до 4,6 тысячи) продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей. Преснякова объяснила, с чем связана такая тенденция.

«Во-первых, потребитель однозначно выбирает современные препараты, а значит, более дорогие. На рынок приходят и обновленные препараты (например, были таблетки, а теперь капсулы). Во-вторых, меняется и растет упаковка, ведь выгоднее производить и покупать большее количество таблеток. Также сегодня почти все препараты выпускаются во вторичной упаковке, на них наносится обязательный DataMatrix код, что увеличивает их себестоимость. В-третьих, даже жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цена на которые регулируется государством, но была зарегистрирована, например, десять лет назад, выпускать уже нерентабельно: растут цены на производство, тарифы на ЖКХ, на оплату труда, на субстанции, на логистику и так далее. В этом случае производство останавливают. Эта проблема давно обсуждалась на государственном уровне, но нужные меры так и не были приняты», — сказала Преснякова.

Собеседница НСН добавила, что к росту цен на лекарства ведут и мировые экономические процессы, а тенденция исчезновения дешевых препаратов сохранится и впредь.

«Российская фармпромышленность закупает субстанции и интермедиаты за рубежом, да и оборудование на заводах импортное. Все это влияет на себестоимость выпускаемой продукции. Вопрос цены на препараты — это прежде всего вопрос к производителям и дистрибьютерам, но никак не к аптекам. В последние три года, согласно данным DSM Group, аптечная наценка постоянно снижается, особенно в регионах. Тем не менее, тенденция сокращения дешевого лекарственного ассортимента продолжится в ближайшем будущем», — подытожила она.

Ранее Преснякова посетовала на снижение рентабельности аптечного бизнеса и закрытие небольшие аптек в регионах.

