«Ельцин не вмешивался»: Степанков оценил эффект от слов Путина про ректора «Шанинки»

«То, что это вынесено на обсуждение с президентом, говорит о слабости самого следствия и недостатках прокурорского надзора за этим делом. Никто ведь не говорил со стороны прокуратуры, что надо избрать другую меру. Она поддерживала это, причем настаивала именно на этой мере пресечения, когда суд сначала избрал ему другую. Ну а раз президент сказал, я думаю, что решение будет пересмотрено, скорее всего», - сказал Степанков.

При это он не усмотрел в высказываниях Путина давления на следствие или суд.

«Он же не сказал, что я дам поручение освободить. Он сказал, что, да, как он считает, это чрезмерная мера пресечения, которая в этой ситуации избрана в отношении этого человека. То есть здесь встает вопрос о том, что следователь должен пересмотреть свое отношение. Более того, он (Зуев – прим. НСН) же не один день под стражей, и его изоляция, если следствие шло активно и оперативно, позволила уже многие обстоятельства закрепить. Угроза, что человек будет как-то влиять на расследование, если следствие велось как положено, уже явно меньше, чем в момент ходатайства о его аресте», - пояснил бывший генпрокурор.

По его мнению, возможное изменение меры пресечения Зуеву не станет прецедентом в плане снижения «кровожадности» правоохранительных органов.

«Я не думаю, что это будет прецедентом. Разговоры были и при другом президенте, Дмитрии Медведеве, и при Путине этот вопрос уже не раз встает. Но это не дело президента - доходить до каждого конкретного случая, ему надо давать команду не посмотреть, насколько обосновано содержание под стражей Зуева, а насколько вообще эффективно работает правоохранительная система, насколько правильно у нас используется правоприменение и обеспечено ли оно законодательной базой. Это – уровень президента, а не говорить кому сколько и стоит ли кого-то держать или нет», - подчеркнул Степанков.