Путин заявил, что держать под арестом ректора «Шанинки» нет необходимости

Президент Владимир Путин заявил, что необходимость содержания ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева в СИЗО отсутствует. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Совета по правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе.

Ректору «Шанинки» потребовалась срочная операция на сердце

По словам Сванидзе, президент сделал соответствующее заявление на встрече с членами СПЧ. По мнению Путина, человека, обвиняемого по экономическим преступлениям, нет необходимости держать в тюрьме.

Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. В ноябре ему продлили арест на 3 месяца.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:АрестВладимир Путин
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