Путин заявил, что держать под арестом ректора «Шанинки» нет необходимости

По словам Сванидзе, президент сделал соответствующее заявление на встрече с членами СПЧ. По мнению Путина, человека, обвиняемого по экономическим преступлениям, нет необходимости держать в тюрьме.

Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. В ноябре ему продлили арест на 3 месяца.



