Путин заявил, что держать под арестом ректора «Шанинки» нет необходимости
Президент Владимир Путин заявил, что необходимость содержания ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева в СИЗО отсутствует. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Совета по правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе.
По словам Сванидзе, президент сделал соответствующее заявление на встрече с членами СПЧ. По мнению Путина, человека, обвиняемого по экономическим преступлениям, нет необходимости держать в тюрьме.
Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. В ноябре ему продлили арест на 3 месяца.
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