Защита ректора «Шанинки» потребовала его освободить после слов Путина

В ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря Путин заявил, касаясь ситуации я Зуевым, что не видит «никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются».

Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования».

Зуев содержится в СИЗО с 9 ноября. Его туда поместили сразу после операции на сердце. В начале декабря Тверской суд Москвы продлил арест ректора «Шанинки» на три месяца, до 7 марта.

