Защита ректора «Шанинки» потребовала его освободить после слов Путина

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева просят освободить подзащитного после слов Владимира Путина об отсутствии необходимости его содержания под стражей.

Соответствующие ходатайства поданы прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и «следователю, в чьем производстве находится дело», – рассказал ТАСС член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

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В ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря Путин заявил, касаясь ситуации я Зуевым, что не видит «никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются».

Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования».

Зуев содержится в СИЗО с 9 ноября. Его туда поместили сразу после операции на сердце. В начале декабря Тверской суд Москвы продлил арест ректора «Шанинки» на три месяца, до 7 марта.

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ФОТО: msses.ru
ТЕГИ:МошенничествоПравозащитникиВладимир Путин
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