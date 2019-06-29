Общество
Элтон Джон обратился к Путину с критикой за отношение к ЛГБТ-сообществу
29 июня10:25
Музыкант Элтон Джон обвинил российского лидера Владимира Путина в лицемерии после интервью президента, в котором он высказал свое отношение к либеральным ценностям, в том числе к ЛГБТ. Об этом британский исполнитель написал на своей странице в Instagram.
Он не согласился с Путиным в том, что сексуальное разнообразие и мультикультурализм устарели.
«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем», — написал Элтон Джон.
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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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