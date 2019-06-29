Общество

Элтон Джон обратился к Путину с критикой за отношение к ЛГБТ-сообществу

29 июня10:25

Музыкант Элтон Джон обвинил российского лидера Владимира Путина в лицемерии после интервью президента, в котором он высказал свое отношение к либеральным ценностям, в том числе к ЛГБТ. Об этом британский исполнитель написал на своей странице в Instagram.

Он не согласился с Путиным в том, что сексуальное разнообразие и мультикультурализм устарели.

«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем», — написал Элтон Джон.

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Также он напомнил, что для показа в России из фильма «Рокетмен» удалили гей-сцены,что. По мнению музыканта, является лицемерием, отмечает Газета.ru.

Ранее основатель Московского гей-прайда Николай Алексеев в эфире НСН объяснил, почему считает украинского президента не способным на риск.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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