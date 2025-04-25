ИИ «оживил» архивные фото встречи советских и американских солдат на Эльбе

Телеканал опубликовал у себя на сайте видео с архивными снимками. Героями материала стали солдаты, которые первыми пожали друг другу руки: лейтенант гвардии Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько от советской стороны и американские лейтенант Альфред «Бак» Котцебу и рядовой Джозеф «Джо» Половски.

В публикации отмечается, что такой формат позволяет погрузиться в душевную атмосферу встречи. Уточняется, что ролик позволит всем прочувствовать ощущения от скорой победы над Третьим Рейхом.

Ранее сообщалось, что американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, напоминает НСН.

