ИИ «оживил» архивные фото встречи советских и американских солдат на Эльбе
Фотографии встречи американских солдат и Красной Армии на Эльбе «ожили» при помощи нейросетей. Видеоряд был создан RT.
Телеканал опубликовал у себя на сайте видео с архивными снимками. Героями материала стали солдаты, которые первыми пожали друг другу руки: лейтенант гвардии Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько от советской стороны и американские лейтенант Альфред «Бак» Котцебу и рядовой Джозеф «Джо» Половски.
В публикации отмечается, что такой формат позволяет погрузиться в душевную атмосферу встречи. Уточняется, что ролик позволит всем прочувствовать ощущения от скорой победы над Третьим Рейхом.
Ранее сообщалось, что американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru