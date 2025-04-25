У московской молодежи вырос интерес к газете Metro

Газета Metro пользуется все большим интересом среди московской молодежи. Так, количество читателей в возрасте 16-24 лет выросло на 78% (с 32 до 57 тысяч), в возрасте 25-34 лет — на 64% (с 52 до 85 тысяч), пишет gazetametro.ru.

Вместе с тем вдвое вырос интерес к изданию у учащихся и студентов — с 14 до 28 тысяч (с 2,8% до 4,3% от общей аудитории). Кроме того, на 36% увеличилась женская аудитория — с 262 до 357 тысяч.