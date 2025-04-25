У московской молодежи вырос интерес к газете Metro
Газета Metro пользуется все большим интересом среди московской молодежи. Так, количество читателей в возрасте 16-24 лет выросло на 78% (с 32 до 57 тысяч), в возрасте 25-34 лет — на 64% (с 52 до 85 тысяч), пишет gazetametro.ru.
Вместе с тем вдвое вырос интерес к изданию у учащихся и студентов — с 14 до 28 тысяч (с 2,8% до 4,3% от общей аудитории). Кроме того, на 36% увеличилась женская аудитория — с 262 до 357 тысяч.
Растет популярность издания и среди руководителей среднего и высшего звена (на 36%, до 100 тысяч читателей). Аудитория газеты «богатеет» — примерно две трети читателей (67%) относятся к «обеспеченным» и «высокообеспеченным».
В издании отметили, что полученные данные противоречат устоявшимся стереотипам о «смерти печатных изданий». Представители газеты также указали на проведенное компанией Mediascope исследование, показавшее, что молодая аудитория выбирает Metro за актуальный контент и современный дизайн.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что каждый третий россиянин снимает стресс с помощью глянцевых журналов.
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