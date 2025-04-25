В московском метро перестали ходить поезда от станции «Спартак» до «Баррикадной»
Временно приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Спартак» до «Баррикадной». Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.
Уточняется, что изменения случились из-за того, что человек упал на пути. Также были временно увеличены интервалы в обратном направлении.
За сегодняшний день это уже второй инцидент на данной ветке метро. Утром на путях был обнаружен посторонний предмет. Из-за этого с 11:20 до 11:44 были увеличены интервалы движения на северо-западном участке.
Ранее сообщалось, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено из-за задымления вагона на станции «Нагорная», напоминает НСН.
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