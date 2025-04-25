Совбез ООН проведет 29 апреля заседание по Украине

Уточняется, что заседание начнется в 16:00 по времени Нью-Йорка (в 23:00 по московскому времени).

По словам представителей российской миссии, заседание состоится по инициативе западных государств.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФРГ рискует остаться без места в Совбезе ООН из-за выдвижения главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН.

