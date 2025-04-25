Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа
Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продлились три часа. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, беседа была конструктивной и полезной. Она позволила «дополнительно сблизить позиции» Москвы и Вашингтона по ряду международных вопросов, в том числе по Украине.
Он отметил, что по теме украинского конфликта стороны обсудили «возможность возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США намерены добиваться от России признания права Украины на собственную армию и оборонную промышленность, напоммнает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru