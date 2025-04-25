Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа

По его словам, беседа была конструктивной и полезной. Она позволила «дополнительно сблизить позиции» Москвы и Вашингтона по ряду международных вопросов, в том числе по Украине.

Он отметил, что по теме украинского конфликта стороны обсудили «возможность возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США намерены добиваться от России признания права Украины на собственную армию и оборонную промышленность, напоммнает Telegram-канал «Радиоточка НСН».