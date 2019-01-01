Российские геи обвинили Зеленского в политической трусости
Основатель Московского гей-прайда Николай Алексеев в эфире НСН объяснил, почему считает украинского президента не способным на риск.
Укрaинские нaционaлисты и рaдикaлы перекрыли дорогу учaстникaм Мaршa рaвенствa KyivPride и сожгли символ сообществa ЛГБТ — рaдужный флaжок. Инцидент произошел в центре Киевa. Противники гей-пaрaдa собрaлись нa бульвaре Шевченко. Среди них были зaмечены несколько депутaтов, в том числе член Рaдикaльной пaртии Игорь Мосийчук, a тaкже кaпеллaны, зaчитывaвшие молитвы. Нa той же улице дежурили полицейские — они следили зa тем, чтобы рaдикaлы не прорвaлись к учaстникaм гей-пaрaдa. Мaрш продлился около чaсa. По оценкaм нaблюдaтелей, в нем приняли учaстие около 6,3 тысячи человек.
19 июня предстaвители укрaинского гей-сообществa приглaсили нa пaрaд президентa стрaны Владимирa Зеленского. Aктивисты отметили, что KyivPride уже почти 10 лет является символом борьбы укрaинских геев, лесбиянок, трaнсгендеров и бисексуaлов зa рaвные возможности для всех грaждaн.
Основатель Московского гей-прайда, ЛГБТ-активист Николай Алексеев в беседе с НСН признался, что разочарован в отсутствии реакции президента Украины Владимира Зеленского на приглашение принять участие в шествии секс-меньшинств в Киеве.
«Понятно, что это политика – Зеленский и его партия находятся в преддверии выборов в Верховную раду, и понятно, что он боится рискнуть – и потерять часть электората в связи с участием в этом мероприятии. Но поскольку Зеленский объявлял курс на европейские ценности, он, по крайней мере, должен был сделать заявление в поддержку ЛГБТ-шествия и равенства всех граждан. Заявления не прозвучало. К сожалению, это та ложка меда, которая оказалась в бочке меда», - заявил собеседник НСН.
В целом Николай Алексеев оказался доволен тем, как прошло шествие украинского ЛГБТ-сообщества.
«Я считаю, это большое достижение – то, что в Киеве и других городах на постсоветском пространстве проходят подобные мероприятия. Каждый раз они становятся все более массовыми и проходят с меньшим количеством инцидентов и проблем. Шествие длилось в этот раз час. Это дольше, чем когда бы то ни было в Киеве. В нем участвовало несколько тысяч человек – раза в три больше, чем в прошлом году», - отметил гей-активист.
Попытками сорвать ЛГБТ-шествие в Киеве Николай Алексеев не удивлен, но считает их безуспешными. Однако, он не готов прогнозировать проведение столь же массовых мероприятий в российских городах.
«Сорвать мероприятие в Киеве противникам не удалось, в любом случае. Они пытались делать это через суд. Суд отказался запрещать шествие, поскольку это противоречит европейской Конвенции. Все эти попытки не удивительны, но безуспешны.
Когда мы все-таки дождемся таких мероприятий в России, когда российские власти начнут уважать свои международные обязательства, европейскую Конвенцию, те решения Европейского суда по правам человека, выигранные нами о неправомерности запретов подобных мероприятий в Москве и других городах России, - это большой вопрос», - сказал представитель ЛГБТ-сообщества.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что отказывается верить в то, что почти половина россиян - за равные права для геев.
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