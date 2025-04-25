Россиянам назвали наиболее полезные крупы
Одними из наиболее полезных круп являются полба и булгур. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.
По её словам, белка и клетчатки в полбе и булгуре больше, чем в обычной пшеница, а их гликемический индекс низкий, «что важно для людей с диабетом».
Также эксперт обратила внимание на киноа и амарант, которые станут «отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена».
Эндокринолог добавила, что про привычные гречку, овсянку и перловку забывать не стоит.
Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зумруд Омарова заявила, что ежедневное употребление гречки грозит проблемами с почками и гормональными сбоями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил о скрытых сигналах Парижа к нормализации отношений с Россией
- Песков: России необходимо сохранять бдительность, несмотря на переговоры
- Коллективу «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма от Мосгордумы
- ИИ «оживил» архивные фото встречи советских и американских солдат на Эльбе
- У московской молодежи вырос интерес к газете Metro
- Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа
- В московском метро перестали ходить поезда от станции «Спартак» до «Баррикадной»
- Алла Пугачева представила третью песню о войне
- Россиянам назвали наиболее полезные крупы
- МИД РФ: Можно полагать, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru