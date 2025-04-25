Россиянам назвали наиболее полезные крупы

Одними из наиболее полезных круп являются полба и булгур. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

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По её словам, белка и клетчатки в полбе и булгуре больше, чем в обычной пшеница, а их гликемический индекс низкий, «что важно для людей с диабетом».

Также эксперт обратила внимание на киноа и амарант, которые станут «отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена».

Эндокринолог добавила, что про привычные гречку, овсянку и перловку забывать не стоит.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зумруд Омарова заявила, что ежедневное употребление гречки грозит проблемами с почками и гормональными сбоями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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