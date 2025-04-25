Коллективу «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма от Мосгордумы

Коллектив газеты «Вечерняя Москва» получил благодарственные письма от Московской городской думы. Награждение состоялось в преддверии Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

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Как пишет «Вечерняя Москва», наград были удостоены СМИ, которые освещают деятельность парламента столицы. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что эта непростая работа позволяет рассказать о «сути законотворческого процесса».

«Мы чествуем лучших из лучших», - подчеркнул он.

Благодарности от Мосгордумы были вручены гендиректору АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгию Рудницкому, заместителю главного редактора Янине Портновой, директору медиацентра «Вечерняя Москва» Елене Плешивцевой, редактору отдела «Московская власть» Юлии Тарапате и спецкорру отдела Алексею Хорошилову.

Ранее народная артистка РФ Надежда Бабкина получила Почетный знак Мосгордумы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вечерняя Москва / Анатолий Цымбалюк
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