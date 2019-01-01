Милонов отказался верить в то, что почти половина россиян - за равные права для геев
Депутат Госдумы в эфире НСН назвал сотрудников «Левада-центра», проводившего опрос, профнепригодными извращенцами.
Почти половина россиян (47%) выступила за равные права для представителей сексуальных меньшинств. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». При этом 43% не считают, что геи и лесбиянки должны пользоваться в стране такими же правами, как и другие граждане. О положительном отношении к людям нетрадиционной ориентации заявили всего 3% респондентов, а 56% признались, что скорее относятся к сексуальным меньшинствам отрицательно. О безразличии к ЛГБТ-сообществу высказались 39% опрошенных россиян.
Социологи отмечают, что зафиксировали самый высокий показатель поддержки равных прав для людей нетрадиционной ориентации за последние 14 лет исследований. Но не всем понравилась такая тенденция. Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими «антигейскими» инициативами, отказался верить результатам опроса «Левада-центра».
«Вывод один: “Левада-центр”, как старый грантоед, отрабатывает повестку. Неужели хоть какое-то элементарное, профессиональное самолюбие позволяет людям идти на такой подлог? Это смешные цифры и, по сути дела, сейчас “Левада” участвует в некой кампании по навязыванию новых подходов. Конечно, эта цифра вранье. Те, кто это озвучивает – совершенно профнепригодные товарищи, поскольку они под политическую задачу подгоняют цифры по социологии. Я думаю, что в “Левада-центре” набралась критическая масса извращенцев, поэтому они пытаются такой перформанс осуществить. Не надо обращать внимание на незаслуживающие доверия социологические источники», — заявил парламентарий в эфире НСН.
НСН также пыталась выяснить позицию председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, однако парламентарий отказалась рассуждать на эту тему.
«Ради Бога, оставьте меня в покое с этой темой. Не хочу даже… Противно говорить», — сказала депутат корреспонденту НСН, перед тем как бросить трубку.
Напомним, что в марте этого года Тамара Плетнёва призвала лечить гомосексуалистов вместо того, чтобы их наказывать. Обсуждая в интервью с Владимиром Познером идею введения уголовного наказания за гомосексуализм, депутат заявила, что эффективнее было бы применять лечение, а не преследование.
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