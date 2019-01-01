Милонов отказался верить в то, что почти половина россиян - за равные права для геев

«Вывод один: “Левада-центр”, как старый грантоед, отрабатывает повестку. Неужели хоть какое-то элементарное, профессиональное самолюбие позволяет людям идти на такой подлог? Это смешные цифры и, по сути дела, сейчас “Левада” участвует в некой кампании по навязыванию новых подходов. Конечно, эта цифра вранье. Те, кто это озвучивает – совершенно профнепригодные товарищи, поскольку они под политическую задачу подгоняют цифры по социологии. Я думаю, что в “Левада-центре” набралась критическая масса извращенцев, поэтому они пытаются такой перформанс осуществить. Не надо обращать внимание на незаслуживающие доверия социологические источники», — заявил парламентарий в эфире НСН.

НСН также пыталась выяснить позицию председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, однако парламентарий отказалась рассуждать на эту тему.

«Ради Бога, оставьте меня в покое с этой темой. Не хочу даже… Противно говорить», — сказала депутат корреспонденту НСН, перед тем как бросить трубку.

Напомним, что в марте этого года Тамара Плетнёва призвала лечить гомосексуалистов вместо того, чтобы их наказывать. Обсуждая в интервью с Владимиром Познером идею введения уголовного наказания за гомосексуализм, депутат заявила, что эффективнее было бы применять лечение, а не преследование.

