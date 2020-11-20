Выявлять пьяниц и наркоманов за рулем будут мгновенно с помощью новых приборов

Российские автоинспекторы в ближайшее время получат новые приборы, позволяющие быстро определить наличия алкоголя или наркотиков у водителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД РоссииМихаила Черникова.

По его словам, речь идет не об алкотестере, а средстве индикации, которое позволит инспекторам за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты – по слюне и дыханию.