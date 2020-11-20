Выявлять пьяниц и наркоманов за рулем будут мгновенно с помощью новых приборов
Российские автоинспекторы в ближайшее время получат новые приборы, позволяющие быстро определить наличия алкоголя или наркотиков у водителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД РоссииМихаила Черникова.
По его словам, речь идет не об алкотестере, а средстве индикации, которое позволит инспекторам за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты – по слюне и дыханию.
В случае выявления пьяниц и наркоманов их направят на медосвидетельствование, а сесть за руль уже не разрешат.
Как ранее сообщил НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, отказ российского Минздрава от тотального медосвидетельствования водителей обусловлен рисками коррупционной составляющей таких проверок.
В министерстве здравоохранения РФ заявили, что позиции ведомств по вопросу изменения правил медосвидетельствования водителей близки по ключевым пунктам, и в ближайшее время обсуждение выйдет на уровень конкретного нормативного акта.
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