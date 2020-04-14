Алкотестеры для водителей-профессионалов могут отменить из-за коронавируса

В Госдуме предложили заменить прохождение алкотестера для профессиональных водителей при предрейсовом медицинском осмотре на другую процедуру. Как пишут Известия, с такой инициативой выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Он подчеркнул, что на такие меры следует пойти в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. По мнению парламентария, следует рассмотреть иные способы оценки состояния водителя.

Депутат собирается попросить премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и МВД изучить риск передачи COVID-19 при использовании алкотестеров в ходе осмотров, отмечает телеканал 360.

Васильев подчеркнул, что действующей процедурой прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров обеспокоены водители-профессионалы, которые работают на общественном транспорте, в сфере грузовых перевозок, а также таксисты и водители служебных автомобилей.