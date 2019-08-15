Эксперты ВШЭ рассказали, сколько россиян рискует оказаться на обочине жизни
Доля россиян, рискующих оказаться в изоляции от общественной жизни из-за финансового положения, равна 13,1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование экспертов Высшей школы экономики. Кроме того, в зоне такого риска находится 19,8% всех домохозяйств страны.
Как отмечает Ura.ru, наиболее высок риск для безработных граждан: изоляция из-за бедности грозит 36,2% человек без постоянного места работы, среди них 17,5% — лица трудоспособного возраста.
Добавим, эксперты ВШЭ в исследовании опирались на индекс ООН, который учитывает ограничения доступа к экономической сфере, общественной жизни и социальным услугам. Под все три условия попадают 88% домохозяйств.
Ранее НСН сообщала, что россияне назвали размер справедливой зарплаты. В среднем по стране граждане считают справедливой зарплатой оклад в 66 тысяч рублей. При этом в большинстве городов-участников опроса реальные средние зарплаты существенно ниже желаемых.
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