Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Россияне в среднем считают справедливой зарплатой оклад в 66 тысяч рублей. Об этом говорят данные опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», который провели в 39 городах, пишет РБК.
Как отмечает Ura.ru, респондентам задавали вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование»? Наиболее высокими оказались запросы москвичей — жители столицы считают достойной оплату труда в 105 тысяч рублей, что несколько отличается от реального уровня зарплат в Москве — 99 тысяч рублей.
Вторую строчку высоких запросов заняли Санкт-Петербург и Владивосток. Там горожане считают, что нужно получать 77 тысяч рублей для обеспеченной жизни. Замыкает тройку лидеров по высоким требованиям Хабаровск — 75 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.
Опрос проводился по телефону летом в городах с населением более 500 тысяч человек. В каждом городе было порядка 350 респондентов.
Напомним, накануне Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Минтруду осуществить в России переход на четырёхдневную рабочую неделю. Там уточнили, что делают это не из лучших побуждений, а в связи со сложной финансовой ситуацией. При этом представители профсоюзов отметили, что это средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН пришёл к выводу, что такое сокращение рабочего времени не пойдёт на пользу россиянам.
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