Россияне назвали размер справедливой зарплаты

Россияне в среднем считают справедливой зарплатой оклад в 66 тысяч рублей. Об этом говорят данные опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», который провели в 39 городах, пишет РБК.

Как отмечает Ura.ru, респондентам задавали вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование»? Наиболее высокими оказались запросы москвичей — жители столицы считают достойной оплату труда в 105 тысяч рублей, что несколько отличается от реального уровня зарплат в Москве — 99 тысяч рублей.

Вторую строчку высоких запросов заняли Санкт-Петербург и Владивосток. Там горожане считают, что нужно получать 77 тысяч рублей для обеспеченной жизни. Замыкает тройку лидеров по высоким требованиям Хабаровск — 75 тысяч рублей, пишет РИА ФАН.

Опрос проводился по телефону летом в городах с населением более 500 тысяч человек. В каждом городе было порядка 350 респондентов.