Эксперты Совбеза заявили о вероятности эпидемий «рукотворных» вирусов

Эксперты Совета безопасности России не исключают возникновение в будущем эпидемий рукотворных вирусных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Отмечается, что о такой возможности свидетельствуют события, связанные с пандемией COVID-19.

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В связи с этим научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с …, в том числе, созданием искусственных вирусов».

Эксперты также считают необходимым разработку дополнительных мер по противодействию угрозам, связанным с возможностью биотерроризма.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, кому нужно вакцинироваться в первую очередь.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КоронавирусВирусСовет Безопасности РФ
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