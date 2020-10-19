Эксперты Совбеза заявили о вероятности эпидемий «рукотворных» вирусов
Эксперты Совета безопасности России не исключают возникновение в будущем эпидемий рукотворных вирусных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Отмечается, что о такой возможности свидетельствуют события, связанные с пандемией COVID-19.
В связи с этим научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с …, в том числе, созданием искусственных вирусов».
Эксперты также считают необходимым разработку дополнительных мер по противодействию угрозам, связанным с возможностью биотерроризма.
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, кому нужно вакцинироваться в первую очередь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Азербайджанские СМИ сообщили об обстреле района страны, четверо ранены
- Президент Армении призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию
- Росприроднадзор: В России нет радиоактивных захоронений
- Мэр Архангельска объявил об уходе в отставку
- Путин выступит на заседании клуба «Валдай» в онлайн-режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru