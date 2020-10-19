Эксперты Совбеза заявили о вероятности эпидемий «рукотворных» вирусов

В связи с этим научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с …, в том числе, созданием искусственных вирусов».

Эксперты также считают необходимым разработку дополнительных мер по противодействию угрозам, связанным с возможностью биотерроризма.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, кому нужно вакцинироваться в первую очередь.

