Новак: Россия достроит «Северный поток-2» за несколько месяцев

Министр отметил, что для этого потребуется провести «несколько дополнительных работ организационного порядка». По его словам, на это хватит нескольких месяцев.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН также высказал мнение, что «Северный поток-2» может быть достроен в срок.

«Да, сроки "летят". Но до середины 2020 года выход на проектную мощность был невозможен. Шла речь, что сроки реализации могли смещаться из-за позиции Дании, но подразумевалось, что наземная инфраструктура до обозначенного момента будет только строиться. И все это понимают», - отметил он.

