Новак: Россия достроит «Северный поток-2» за несколько месяцев
У России есть все возможности достроить «Северный поток-2», если швейцарская Allseas не сможет продолжить укладку труб из-за санкций США. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает RT.
Министр отметил, что для этого потребуется провести «несколько дополнительных работ организационного порядка». По его словам, на это хватит нескольких месяцев.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН также высказал мнение, что «Северный поток-2» может быть достроен в срок.
«Да, сроки "летят". Но до середины 2020 года выход на проектную мощность был невозможен. Шла речь, что сроки реализации могли смещаться из-за позиции Дании, но подразумевалось, что наземная инфраструктура до обозначенного момента будет только строиться. И все это понимают», - отметил он.
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