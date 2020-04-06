Эксперты прогнозируют интерес к внутреннему туризму на фоне пандемии

Относительно майских праздников Евдокимова никаких прогнозов делать не стала. По ее словам, востребованность туров на это время будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Она посоветовала перенести отдых на сентябрь или октябрь.

Ранее сегодня премьер-министр утвердил перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Туризм также находится в этом списке.



