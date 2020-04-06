Эксперты прогнозируют интерес к внутреннему туризму на фоне пандемии
Россияне смогут узнать свою страну лучше благодаря пандемии коронавируса. Увеличение спроса на внутренний туризм прогнозирует генеральный директор туристической компании Planeta-top Элеонора Евдокимова.
«Уверена, что в данных обстоятельствах путешествия по России не только на море, но короткие туры в небольшие города, например, наше Золотое кольцо, в маленькие и уютные города – Владимир и Суздаль, станут более популярны. И это прекрасный шанс узнать нашу родную страну, такую разнообразную и интересную! Так же конечно интересны природные малолюдные места, такие как Мурманск, Алтай, Камчатка»? - заявила специалист в интервью «ФедералПресс».
Относительно майских праздников Евдокимова никаких прогнозов делать не стала. По ее словам, востребованность туров на это время будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Она посоветовала перенести отдых на сентябрь или октябрь.
Ранее сегодня премьер-министр утвердил перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Туризм также находится в этом списке.
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