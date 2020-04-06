Правительство составило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России. Об этом говорится на сайте кабмина, передает RT.

В список вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание и другие отрасли, сообщает «Москва 24».

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Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес в столице, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, сможет получить субсидии на продвижение товаров и услуг в интернете и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков отметил в беседе с НСН, что идея хорошая, но ее явно недостаточно, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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