Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Дело младшей сестры Хачатурян может быть выделено в отдельное судопроизводство. Об этом телеканалу «360» рассказал защитник младшей обвиняемой Ярослав Пакулин.

По его словам, его подзащитная была признана невменяемой, и теперь вопрос о совместном либо раздельном судопроизводстве остаётся открытым.

«Это лишь право — направить в суд отдельно, могут направить в суд и вместе. Это будет решать не только следствие, но и прокуратура», — рассказал адвокат.

Также он добавил, что формально следственные действия по делу завершены, однако расследование могут возобновить для проведения дополнительных мероприятий.

Ранее лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что не исключает вынесение судом присяжных оправдательного приговора сестрам.

Трёх сестер Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца Михаила. Его тело было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года со множественными колото-резаными ранами. Девушки рассказали, что убили своего отца, так как устали терпеть издевательства с его стороны. На данный момент им предъявлено обвинение — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Наказание по этой статье варьируется от восьми до двадцати лет тюрьмы.



