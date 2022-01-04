Эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что факт быстрого старения из-за коронавируса могут подтвердить исследования и расширение статистической базы.

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«Утверждать, что перенесенная инфекция — это 100%-ный факт снижения продолжительности жизни, несколько надуманно», — приводит слова инфекциониста РБК.

Вознесенский отметил, что COVID-19 относится к респираторным заболеваниям, большинство которых проходит бесследно, пишет RT. При этом необходимо следить за тем, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.

Ранее Вознесенский заявил, что улучшение ситуации с коронавирусом в России возможно в 2023 году.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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