Эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни

«Утверждать, что перенесенная инфекция — это 100%-ный факт снижения продолжительности жизни, несколько надуманно», — приводит слова инфекциониста РБК.

Вознесенский отметил, что COVID-19 относится к респираторным заболеваниям, большинство которых проходит бесследно, пишет RT. При этом необходимо следить за тем, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.

Ранее Вознесенский заявил, что улучшение ситуации с коронавирусом в России возможно в 2023 году.

