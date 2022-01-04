Эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что факт быстрого старения из-за коронавируса могут подтвердить исследования и расширение статистической базы.
«Утверждать, что перенесенная инфекция — это 100%-ный факт снижения продолжительности жизни, несколько надуманно», — приводит слова инфекциониста РБК.
Вознесенский отметил, что COVID-19 относится к респираторным заболеваниям, большинство которых проходит бесследно, пишет RT. При этом необходимо следить за тем, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.
Ранее Вознесенский заявил, что улучшение ситуации с коронавирусом в России возможно в 2023 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни
- Климкин назвал условие для победы Украины в «войне» с Россией
- Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью
- СМИ: Путин переиграл Европу в ситуации с газом
- Юрист рассказал об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году
- В Китае выступили за сокращение ядерных арсеналов Россией и США
- Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в университете США
- На Украине заявили о плохом отношении Байдена к Зеленскому
- Два пилота погибли при крушении вертолета ВВС Израиля
- Два модернизированных ракетоносца Ту-160М поступят на вооружение ВКС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru