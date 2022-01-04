Инфекционист спрогнозировал сроки улучшения ситуации с COVID-19
Улучшение ситуации с распространением коронавируса в России возможно в 2023 году, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Вознесенского, в 2022 году пандемия коронавируса вряд ли закончится.
«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — подчеркнул инфекционист.
Тем не менее, его нельзя будет назвать завершением пандемии, отмечает Ura.ru. Помимо решения медицинской проблемы, для полного прекращения распространения COVID-19 необходима стабилизация финансовых, экономических и геополитических вопросов, пишет RT.
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