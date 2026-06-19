В Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета
Пожар произошел в общежитии Тувинского государственного университета в Кызыле, пострадали два человека. Об этом сообщило главное управление МЧС республики.
Сообщение о ЧП поступило минувшей ночью. Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки,.
«Всего из здания оперативно эвакуировано 77 человек, в том числе двое граждан, находившихся в опасной близости от очага возгорания и не сумевших самостоятельно покинуть помещение из-за сильного дыма», - подчеркнули в МЧС.
У одного из пострадавших термический ожог 1-2 степени кистей рук и правого бедра, его госпитализировали в ожоговое отделение.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей на фоне перегрузки электросети.
Между тем в Новосибирске загорелся трехэтажный дом, из здания спасли четырех человек, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над российскими регионами сбили 133 дрона ВСУ
- В Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета
- СМИ: Пентагону нужно $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном
- Средний размер пенсии россиян в мае превысил 25,3 тысячи рублей
- СМИ: Премьер Греции призвал Зеленского не расширять зону военных операций
- СМИ: Поставщики фальсифицируют еду в школах и больницах
- СМИ: Беглая судья Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси
- Глава Apple анонсировал «неизбежный» рост цен на iPhone и другие гаджеты
- МИД России: В Европе отказались публиковать статью Лаврова
- СМИ: Индия может стать кадровым резервом для России