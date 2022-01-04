Во Франции выявлен новый штамм коронавируса

Неизвестный штамм выявили у туриста, вернувшегося во Францию из Камеруна. Мужчина заразил двенадцать человек. По словам французских ученых, в новом варианте, получившем обозначение B.1.640.2, выявили 46 мутаций.

Уровень заразности этого штамма пока неизвестен.

Тем временем, в 2020 году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

