Во Франции выявлен новый штамм коронавируса
В городе Марсель во Франции обнаружили новую разновидность COVID-19, пишет издание Heute.
Неизвестный штамм выявили у туриста, вернувшегося во Францию из Камеруна. Мужчина заразил двенадцать человек. По словам французских ученых, в новом варианте, получившем обозначение B.1.640.2, выявили 46 мутаций.
Уровень заразности этого штамма пока неизвестен.
Тем временем, в 2020 году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
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