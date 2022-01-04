Во Франции выявлен новый штамм коронавируса

В городе Марсель во Франции обнаружили новую разновидность COVID-19, пишет издание Heute.

«Недобрый Омикрон»: Иммунолог спрогнозировал мутацию COVID-19 в 2022 году

Неизвестный штамм выявили у туриста, вернувшегося во Францию из Камеруна. Мужчина заразил двенадцать человек. По словам французских ученых, в новом варианте, получившем обозначение B.1.640.2, выявили 46 мутаций.

Уровень заразности этого штамма пока неизвестен.

Тем временем, в 2020 году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры