Над российскими регионами сбили 133 дрона ВСУ
Более 130 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение ночи над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133... беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Также БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Ранее в Севастополе сбили два беспилотника в районе Северной стороны, пишет 360.ru.
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