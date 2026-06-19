Над российскими регионами сбили 133 дрона ВСУ

Более 130 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали в течение ночи над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133... беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Также БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Ранее в Севастополе сбили два беспилотника в районе Северной стороны, пишет 360.ru.

