Эксперт: в России нужна федеральная служба по регулированию интернета

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что пора прекращать выписывать копеечные штрафы корпорации Google через мировых судей.

В России необходимо создать федеральную службу по регулированию интернет-пространства, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН.

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Штраф на полтора миллиона рублей выписал судья Таганского района Москвы поисковику Google за отображение в поиске сайтов, доступ к которым в России ограничен.

По словам Мариничева, стоит задуматься о том, разумно ли, что решения о штрафах в сфере интернет-пространства принимаются на уровне мировых судей.

«Онлайн-пространство должно регулироваться не по локальным судам, а централизованным судебным процессом, тогда было бы проще привлекать экспертов и уровень квалификации судейского корпуса был бы на порядок выше», - сказал он.

По его словам, онлайн-пространство стало уже отдельной территорией и принятие решений по нему требует отдельного органа с людьми, обладающими необходимой квалификацией, понимающими, с чем они работают.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал смириться с монополией Google и Apple на рынке приложений и заверил, что так сделала бы и любая другая компания.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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