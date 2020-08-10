Эксперт: в России нужна федеральная служба по регулированию интернета
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что пора прекращать выписывать копеечные штрафы корпорации Google через мировых судей.
В России необходимо создать федеральную службу по регулированию интернет-пространства, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
Штраф на полтора миллиона рублей выписал судья Таганского района Москвы поисковику Google за отображение в поиске сайтов, доступ к которым в России ограничен.
По словам Мариничева, стоит задуматься о том, разумно ли, что решения о штрафах в сфере интернет-пространства принимаются на уровне мировых судей.
«Онлайн-пространство должно регулироваться не по локальным судам, а централизованным судебным процессом, тогда было бы проще привлекать экспертов и уровень квалификации судейского корпуса был бы на порядок выше», - сказал он.
По его словам, онлайн-пространство стало уже отдельной территорией и принятие решений по нему требует отдельного органа с людьми, обладающими необходимой квалификацией, понимающими, с чем они работают.
Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал смириться с монополией Google и Apple на рынке приложений и заверил, что так сделала бы и любая другая компания.
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